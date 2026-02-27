Skarleth Labra sufrió doloroso percance durante piscinazo como Reina de Viña 2026

La influencer y bailarina Skarleth Labra fue coronada como Reina del Festival de Viña 2026.

La coronación y tradicional piscinazo se llevaron a cabo la tarde de este jueves, aunque Matteo Bocelli, elegido Rey del certamen, no participó debido a sus compromisos como jurado del evento.

Así, la ganadora de "Fiebre de Baile" se llevó a casa una corona de 286,27 gramos con 50 circones de alta calidad integrados en su estructura -elaborada en plata ley 825 ecológica - avaluada en 5 millones de pesos.

El doloroso piscinazo de Skar

Con una performance que incluyó baile, la joven de 20 años ejecutó el esperado piscinazo en el Novotel de Viña del Mar, aunque no todo salió de acuerdo a lo planeado.

"Estaba muy nerviosa y no medí la altura de la piscina y choqué abajo. Son cosas que pasan", contó a la prensa, quienes captaron evidentes marcas de sangre en uno de sus brazos.

No obstante, la ex "Gran Hermano" afirmó quedar "muy feliz, muy contenta, espero que les haya gustado el show. Ustedes quédense con el baile, mas no el piscinazo".