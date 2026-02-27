Quedaron definidas las llaves para los octavos de final de Champions League
El reencuentro de Real Madrid y Manchester City es uno de los cruces destacados.
Este viernes, la UEFA realizó el sorteo para definir los emparejamientos de octavos de final de la Champions League 2025/26, además de la ubicación de cada cruce dentro del cuadro final de la competencia.
El duelo más destacado será el de Real Madrid y Manchester City, pues se reencontrarán luego de haberse enfrentado en la fase de liga el pasado 11 de diciembre: Fue triunfo inglés por 2-1 en el "Santiago Bernabéu".
En otros enfrentamientos llamativos, el monarca París Saint-Germain jugará con Chelsea, Arsenal se medirá con Bayer Leverkusen y FC Barcelona chocará con Newcastle United.
- Revisa los duelos para los octavos de final de la Champions League:
Revisa el cuadro rumbo a la final: