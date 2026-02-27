Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago20.1°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Quedaron definidas las llaves para los octavos de final de Champions League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El reencuentro de Real Madrid y Manchester City es uno de los cruces destacados.

Quedaron definidas las llaves para los octavos de final de Champions League
 EFE (Archivo)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este viernes, la UEFA realizó el sorteo para definir los emparejamientos de octavos de final de la Champions League 2025/26, además de la ubicación de cada cruce dentro del cuadro final de la competencia.

El duelo más destacado será el de Real Madrid y Manchester City, pues se reencontrarán luego de haberse enfrentado en la fase de liga el pasado 11 de diciembre: Fue triunfo inglés por 2-1 en el "Santiago Bernabéu".

En otros enfrentamientos llamativos, el monarca París Saint-Germain jugará con Chelsea, Arsenal se medirá con Bayer Leverkusen y FC Barcelona chocará con Newcastle United.

- Revisa los duelos para los octavos de final de la Champions League:

  • París Saint-Germain (FRA) vs. Chelsea (ING)
  • Galatasaray (TUR) vs. Liverpool (ING)
  • Real Madrid (ESP) vs. Manchester City (ESP)
  • Atalanta (ITA) vs. Bayern Munich (ALE)
  • Newcastle United (ING) vs. FC Barcelona (ESP)
  • Atlético de Madrid (ESP) vs. Tottenham Hotspur (ING)
  • Bodo/Glimt (NOR) vs. Sporting de Lisboa (POR)
  • Bayer Leverkusen (ALE) vs. Arsenal (ING)

Revisa el cuadro rumbo a la final:

Imagen foto_00000002

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada