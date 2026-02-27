Quedaron definidas las llaves para los octavos de final de Champions League

Este viernes, la UEFA realizó el sorteo para definir los emparejamientos de octavos de final de la Champions League 2025/26, además de la ubicación de cada cruce dentro del cuadro final de la competencia.

El duelo más destacado será el de Real Madrid y Manchester City, pues se reencontrarán luego de haberse enfrentado en la fase de liga el pasado 11 de diciembre: Fue triunfo inglés por 2-1 en el "Santiago Bernabéu".

En otros enfrentamientos llamativos, el monarca París Saint-Germain jugará con Chelsea, Arsenal se medirá con Bayer Leverkusen y FC Barcelona chocará con Newcastle United.

- Revisa los duelos para los octavos de final de la Champions League:

París Saint-Germain (FRA) vs. Chelsea (ING)

Galatasaray (TUR) vs. Liverpool (ING)

Real Madrid (ESP) vs. Manchester City (ESP)

Atalanta (ITA) vs. Bayern Munich (ALE)

Newcastle United (ING) vs. FC Barcelona (ESP)

Atlético de Madrid (ESP) vs. Tottenham Hotspur (ING)

Bodo/Glimt (NOR) vs. Sporting de Lisboa (POR)

Bayer Leverkusen (ALE) vs. Arsenal (ING)

Revisa el cuadro rumbo a la final: