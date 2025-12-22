Despedida de José Rojas contará con Martín Palermo, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz

El exdefensor nacional José Rojas continúa con la organización de su despedida oficial en el Estadio Nacional y confirmó la participación de grandes figuras.

Este lunes se anunció la asistencia del exgoleador argentino Martín Palermo, además de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, históricos y actuales jugadores de Universidad de Chile.

Palermo dirigió a Rojas en Curicó Unido durante el año 2021, mientras que el "Príncipe" y Díaz fueron compañeros de "Pepe" durante numerosas campañas en la U y La Roja, logrando juntos la Copa Sudamericana 2011 y la Copa América 2015.

Estos nuevos tres nombres se sumaron a otras leyendas azules como Sergio "Superman" Vargas, Diego Rivarola, Gustavo Canales, Manuel Iturra y Albert Acevedo.

Además, la productora a cargo del partido entre la U 2011 y "la U de Todos los Tiempos", programado para el jueves 29 de enero, indicó que se irán develando más invitados con el correr de los días.