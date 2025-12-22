Lamine Yamal lanzó su canal de YouTube y sumó miles de suscriptores en tiempo récord

El joven talento de Barcelona FC, Lamine Yamal abrió su canal de YouTube y lanzó un video realizando un tour por su casa.

Durante la grabación se puede apreciar al español con una camiseta de la selección colombiana con el nombre y dorsal de Luis Díaz, mientras recorre el lugar y muestra trofeos, entre ellos el anillo que recibió por ganar la Eurocopa 2024.

Asimismo, el joven futbolista exhibió exclusividades como los icónicos audífonos de Dr. Dre con la marca Beats y un vinilo firmado por el rapero.

Además, el canal ya suma más de 355 mil suscriptores y el video cuenta con más de un millón trescientas mil visitas.