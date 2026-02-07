Real Madrid quedó solo: FC Barcelona abandonó el proyecto de Superliga Europea

El club FC Barcelona anunció formalmente su salida del fallido proyecto por la creación de una Superliga Europea externa a la UEFA, que paulatinamente terminó con su impulsor, Real Madrid, sin apoyo.

Por medio de un escueto comunicado, los catalanes se limitaron a informar la notificación de la decisión ante "la European Super League Company a los clubes que han formado parte de ella".

Pese a que no ha ofrecido más explicaciones al respecto, Barcelona se ha ido alejando progresivamente del proyecto encabezado por los "merengues" y Florentino Pérez, con motivos de recaudación económica sin las limitantes de la normativa oficial europea.

En octubre pasado, el presidente "culé", Joan Laporta, acudió a una reunión en Roma de la antigua ECA (Asociación Europea de Clubes) con la idea de normalizar relaciones con la UEFA tras años de divisiones por la idea de la Superliga.

Desde el 18 de abril de 2021, cuando surgió la Superliga, los clubes ingleses (Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Tottenham) se restaron ante protestas y posibilidad de sanciones.

Aquella determinación luego fue seguida por los italianos AC Milán, Inter de Milán y Juventus, además de Atlético de Madrid y ahora, por último, FC Barcelona, colocando fin a la idea "merengue" del torneo.