¿Cuándo y dónde ver la final de Chile ante Brasil en el Mundial de la Kings League?

El equipo que representa a Chile en el Mundial de la Kings League dio la sorpresa y se instaló en la final del popular torneo de fútbol 7, donde se medirá ante Brasil en el Allianz Parque.

En ese sentido, el combinado capitaneado por el influencer Shelao junto al volante nacional Arturo Vidal enfrentará al conjunto local y vigente campeón del torneo, ya que la última edición fue ganada por la verdeamarela.

El definitorio partido esta programado para el próximo sábado 16 de enero a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Allianz Parque de Sao Paulo.

¿Dónde y a qué hora ver la final?

El duelo decisivo contará con la transmisión en televisión de Canal 13 y en streaming se podrá ver por Disney+ y los canales de streaming oficiales de la Kings League.

Además, todos los detalles y pormenores podrás encontrarlos en el seguimiento en vivo de Cooperativa.cl.