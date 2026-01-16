Síguenos:
Tópicos: País | Región de Coquimbo

Tras nueve días, el Minsal levantó la alerta por marea roja en Tongoy

Publicado:
| Periodista Radio: Carlos Ruiz
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El último informe del Laboratorio de Salud Pública Ambiental arrojó niveles seguros de toxina amnésica en la caleta coquimbana.

Pescadores de la zona celebraron la noticia, que pone fin a más de una semana con bajas ventas de productos del mar.

 ATON (archivo)

La prohibición generó una baja notable en la afluencia de turistas, que temían bañarse en la playa en este periodo.

Después de nueve días, la Seremi de Salud de Coquimbo levantó este viernes la alerta por marea roja en Tongoy, ante nuevos muestreos realizados en la bahía que arrojaron que los niveles de toxina amnésica son seguros para el consumo de mariscos bivalvos.

"Hoy en la mañana, nuestro Laboratorio de Salud Pública Ambiental nos entregó el informe con los resultados que permitían levantar la prohibición. Por lo mismo, la autoridad sanitaria diligentemente procuró, en base al acuerdo que teníamos con el gremio de pescadores, levantarla lo más rápido posible, cuando tuviéramos los elementos para hacerlo. Se hizo, se cumplió la promesa, y por eso estamos acá", destacó el seremi Darío Vásquez.

La presidenta de la Asociación Gremial de Pescadores de Tongoy, Priscila Haro, manifestó la tranquilidad de su sector: "Toda la gente ya está informada de que se levantó la alerta; ahora todos a trabajar, a recibir a nuestro público, y a mover el ostión a nivel nacional e internacional".

"Es un tema que nos tuvo nueve días acongojados y con nostalgia en un nivel económico y psicológico, pero estamos contentos", expresó la dirigenta.

La prohibición afectó a la zona comprendida por Punta Lengua de Vaca por el sur, y la Península de Tongoy por el norte, generando una baja notable en la afluencia de turistas, que temían bañarse en la playa, y en las ventas de productos del mar, aunque la toxina sólo afecta a ostiones, machas, choritos, almejas y similares.

