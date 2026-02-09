Daniela Pardo asumió como entrenadora en Palestino

La histórica exfutbolista y otrora seleccionada nacional Daniela Pardo asumió como entrenadora de la rama juvenil femenina de Palestino, tras el fin de su carrera y luego de desempeñarse como DT del plantel sub 16 de Unión Española.

Pardo se retiró del profesionalismo el pasado noviembre de 2025 tras una exitosa carrera de 24 años como futbolista, donde jugó en equipos como Unión La Calera, Everton, Cobreloa, Santiago Morning y Unión Española.

La mundialista con La Roja es una de las principales impulsoras de la profesionalización del fútbol femenino en Chile, y asumió este cargo con un objetivo claro: "Buscamos que Palestino sea una fuerza potente en unos años más".