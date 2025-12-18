Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La Roja conoció su grupo para el Sudamericano Femenino sub 20

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El combinado nacional ya tiene rivales para luchar por pasajes al Mundial.

La Roja conoció su grupo para el Sudamericano Femenino sub 20
 Jorge Díaz - Comunicaciones FFCh
Este jueves, la Conmebol dio a conocer la conformación de los grupos para el Sudamericano Femenino sub 20 2026, que se disputará en Paraguay entre el 4 y el 28 de febrero.

La Roja estará en el Grupo A junto al anfitrión, Colombia, Venezuela y Uruguay. Por el otro lado, en el Grupo B, estarán Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

El torneo servirá como Clasificatorias para el Mundial de la categoría en Polonia, que tendrá lugar el mes de septiembre: Los cuatro mejores equipos sacarán pasajes a la cita planetaria.

