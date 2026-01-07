Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Relaciones Exteriores

Giro aislacionista: Estados Unidos oficializó su retiro de 66 organismos internacionales

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para abandonar decenas de entidades globales, incluyendo 31 organismos dependientes de las Naciones Unidas.

La medida ordena el cese inmediato de fondos y participación en grupos clave como el Panel sobre Cambio Climático (IPCC) y la Agencia de Energía Renovable.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para retirar al país de 66 organizaciones internacionales y dejar de suscribir distintos tratados internacionales que a su criterio son contrarios a los intereses nacionales, incluyendo la retirada de 31 entidades de la Organización de Naciones Unidas.

Entre las entidades no pertenecientes a la ONU figuran el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y la Coalición de Libertad en Línea.

La orden presidencial también determina que Estados Unidos se retira de organizaciones de la ONU como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN‑Habitat), entre otros.

El documento, que fue compartido por la Casa Blanca, detalla que todos los departamentos ejecutivos y agencias estadounidenses deben cesar tanto la participación como el financiamiento de estas entidades tras una revisión ordenada por Trump para evaluar el apoyo financiero de Estados Unidos a grupos que considera contrarios a su soberanía y prioridades económicas.

El documento oficial señala que la medida responde a que estas instituciones "operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos" y buscan "agendas globalistas", que no se alinean con las prioridades de Washington.

La Casa Blanca aseguró que esta decisión pondrá fin a la financiación hacia estos organismos con dinero de los contribuyentes estadounidenses y permitirá al país reorientar recursos hacia "prioridades internas y políticas que favorezcan su independencia".

El anuncio se enmarca en una amplia retirada de Estados Unidos de organismos multilaterales, que ya incluyó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la salida de EE.UU. del Acuerdo de París sobre cambio climático en 2025.

