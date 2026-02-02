Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino
La seleccionada chilena Antonia Canales sufrió una grave lesión
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La arquera chilena milita actualmente en FC Badalona Women de la Primera División española.
La arquera chilena milita actualmente en FC Badalona Women de la Primera División española.
La arquera chilena Antonia Canales sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla.
La seleccionada nacional, actual jugadora de FC Badalona Women de la Primera División española comunicó su lesión a través de sus redes sociales.
"Hoy se confrima mi ruptura de ligamento cruzado anterior. Sigo sin poder creerlo", comunicó la arquera formada en Universidad Católica.
"Se viene el reto más grande de mi carrera hasta el momento y trabajaré como nunca para volver más fuerte", añadió la portera.