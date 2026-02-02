Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La seleccionada chilena Antonia Canales sufrió una grave lesión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La arquera chilena milita actualmente en FC Badalona Women de la Primera División española.

La seleccionada chilena Antonia Canales sufrió una grave lesión
La arquera chilena Antonia Canales sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla.

La seleccionada nacional, actual jugadora de FC Badalona Women de la Primera División española comunicó su lesión a través de sus redes sociales.

"Hoy se confrima mi ruptura de ligamento cruzado anterior. Sigo sin poder creerlo", comunicó la arquera formada en Universidad Católica.

"Se viene el reto más grande de mi carrera hasta el momento y trabajaré como nunca para volver más fuerte", añadió la portera.

