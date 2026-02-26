A una semana del fatal accidente en Renca, nueve personas siguen hospitalizadas

A una semana del accidente que dejó 12 fallecidos en Renca, otros nueve involucrados permanecen hospitalizados, de acuerdo al último balance dado a conocer por la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

De los nueve afectados, cinco permanecen en riesgo vital, mientras que los otros cuatro están internados en unidades de cuidados intermedios.

El médico cirujano Rodrigo Ramírez recordó que "la piel es el órgano más grande del cuerpo y entre sus funciones principales están la cobertura que evita la pérdida de líquidos por un lado, y evita las infecciones por otro. Una vez salvada la vida del gran quemado y transformado en un paciente quemado, pero cubierto, hay que seguir tratando la desnutrición que se produce por la pérdida de proteínas, seguir tratando la pérdida de líquidos y mantener este paciente estable".

"Hay que mencionar también que las quemaduras de vía aérea son graves, se tratan simplemente con la espera, no hay cómo injertar la tráquea u otros órganos como los pulmones. El tratamiento es muy a largo plazo, estamos hablando de años", añadió.