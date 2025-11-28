Liga de Naciones Femenina: La Roja cayó ante Perú en la altura del Cuzco

La Roja sufrió este viernes su primera derrota en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, tras perder por 3-1 en su visita a Perú en el Estadio Inca "Garcilaso de la Vega", a 3.400 metros de altitud en Cusco.

El equipo dirigido por Luis Mena comenzó jugando de igual a igual con las locales, pero un error defensivo de Nayadet López permitió que Alesia García enfilara al área y anotara ante la capitana Christiane Endler (30').

Pese al golpe, López se redimió de su error y logró igualar el marcador antes del final del primer tiempo, con un espectacular derechazo desde más de 30 metros (41').

Sin embargo, en la segunda parte La Roja sucumbió ante el desgaste físico y las peruanas, en tres minutos liquidaron el marcador, con goles de Luz Campoverde (62') y Raquel Bilcape (65').

Con el resultado, Chile mantuvo sus cuatro puntos y marcha provisoriamente en el segundo lugar, aunque a la espera del resto de los resultados de la tercera fecha de la Liga de Naciones.

El próximo partido de La Roja será el martes 2 de diciembre, ante Paraguay, en Rancagua, a las 20:00 horas (23:00 GMT).

Perú, en tanto, sumó sus primeros tres puntos en la competencia y en su próximo encuentro visitará a Venezuela.