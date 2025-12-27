Colo Colo se consagró campeón de la Supercopa de futsal y clasificó a la Copa Libertadores

En la definición de campeones del futsal, Colo Colo volvió a festejar tras conseguir la Supercopa luego de imponerse 4-3 a Punta Arenas en el Polideportivo La Granja, quedándose así con el único boleto para la próxima edición de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Ricardo Chávez marcó diferencias en el primer tiempo, donde impuso su ritmo y efectividad. Con goles de Diego Jara y Rodrigo Salas, los albos se fueron al descanso con una ventaja que reflejó su mejor arranque ante el monarca del Clausura 2025.

Si bien en el complemento Punta Arenas reaccionó e igualó el marcador, los "albos" respondieron con tantos de Diego López y Cristián Arredondo para sentenciar la diferencia a su favor y adjudicarse su segunda clasificación consecutiva a Libertadores.

Con este triunfo, el equipo futsal de Colo Colo llegó a su tercera Supercopa y al séptimo trofeo en esta disciplina, en donde se contabilizan el Clausura de 2017, el Clausura de 2022, el Clausura de 2024 y el Apertura de 2025.