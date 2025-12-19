Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Huachipato

Huachipato anunció la renovación de Jaime García para la próxima temporada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico nacional ganó la Copa Chile al mando del cuadro "acerero".

Huachipato anunció este viernes la renovación del director técnico Jaime García para la próxima temporada, en donde los acereros disputarán la fase preliminar de la Copa Libertadores. 

"Anunciamos oficialmente la continuidad de nuestro querido entrenador y Campeón de Copa Chile Jaime García, quien junto a su cuerpo técnico sigue en Huachipato el próximo año", publicó el club en sus redes sociales. 

El técnico nacional alzó la Copa Chile venciendo por penales en la final ante Deportes Limache, y terminó en el noveno lugar en la Liga de Primera 2025.

Sin embargo, el triunfo copero le permitió clasificar a la segunda fase de la Copa Libertadores, en donde enfrentará a Carababo de Venezuela, los días 17 y 24 de febrero.

García dirigió a Huachipato durante 43 encuentros en la temporada, donde registró 19 victorias, 11 empates y 13 derrotas.

