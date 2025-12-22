Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Huachipato

Huachipato oficializó a Cristian Toro y Carlos Herrera como sus primeros refuerzos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto "acerero" comienza a prepararse de cara a las cinco competencias de su próxima temporada.

Comienza a moverse el mercado para Huachipato, ya que el club de Talcahuano oficializó la llegada de sus dos primeros refuerzos de cara a la temporada 2026, en la que el elenco acerero afrontará cuatro torneos en el plano local y uno internacional.

El primero de los incorporados es el defensor central Cristian Toro, quien arribó al sur tras finalizar su vínculo con Cobresal. Durante la temporada 2025, el zaguero nacional de 25 años disputó 27 partidos con el elenco "minero" y fue uno de los más destacados en su puesto.

El segundo nombre confirmado es el volante Carlos Herrera, quien dejó Curicó Unido tras una regular campaña en la que jugó 33 partidos entre la Liga de Ascenso y la Copa Chile.

Con pasos también en Fernández Vial, el mediocampista hará su estreno en la Primera División junto con vivir su primera experiencia en la Copa Libertadores, donde los "acereros" afrontarán la fase previa ante Carabobo de Venzuela.

