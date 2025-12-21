Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Huachipato

Jaime García se proyectó en Huachipato: Estoy súper claro que puedo llegar lejos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Huachipato tiene una mina de oro, que son sus cadetes", aseguró el técnico nacional.

Jaime García se proyectó en Huachipato: Estoy súper claro que puedo llegar lejos
Luego de consagrarse dirigiendo a Huachipato en la Copa Chile, el técnico nacional Jaime García tomó una pausa en sus vacaciones para conceder una entrevista donde repasó su temporada junto con anticipar lo que se viene para su carrera.

"Estoy súper claro que puedo llegar lejos, pero va de la mano de una experiencia sólida. En Huachipato yo estoy feliz, me siento capacitado para brindar muchas más cosas y competir en campeonatos internacionales", comentó a Las Últimas Noticias.

Acompañado de eso, García profundizó que: "No estoy en contra del representante. Simplemente tuve un proceso que elegí viniendo desde un poquito más atrás. Vale más entenderse directo con los dirigentes y lo mío es parte del destino, de la vida, para bien o para mal".

"Aquellos que toman una opción son los dirigentes, ellos son los que te juzgan, los que te ven el trabajo, los que ven hasta dónde puedes llegar. Puede que cueste un poquito más, pero a mí me gusta el proceso. En algún momento me llegará la oportunidad, no me voy a apurar", complementó.

Finalmente, el "Búfalo" se habló sobre la institución de Talcahuano: "Si me llego a quedar, voy a estar feliz. Me proyecto mucho en este club por su potencial. Podemos hacer algo bonito y grande. La Copa Libertadores obviamente apasiona, sobre todo porque Huachipato tiene una mina de oro, que son sus cadetes".

