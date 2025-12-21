Mujer está grave tras sufrir portonazo y secuestro en Lo Espejo

Un amplio procedimiento policial se registró la noche de este sábado, luego de un robo con violencia y secuestro que afectó a una mujer de 26 años en la comuna de Lo Espejo.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió cuando la víctima redujo la velocidad de su vehículo en el sector de Gil de Castro, instancia en que fue abordada por dos sujetos que subieron al automóvil y huyeron con ella en el interior. A partir de ese momento se inició un seguimiento controlado por Avenida Central y Américo Vespucio.

Al llegar al cruce de Gil de Castro con Valenzuela Llanos, los antisociales intentaron arrojar a la mujer desde el vehículo en movimiento, arrastrándola por varios metros y exhibiendo un arma de fuego. Ante esta situación, Carabineros hizo uso de su arma de servicio en al menos dos ocasiones, con disparos que impactaron en la puerta del conductor.

La persecución continuó hasta la comuna de Cerrillos, específicamente en Camino a Lonquén, donde personal policial logró detener a los dos responsables, ambos menores de edad y con antecedentes policiales previos.

La víctima permanece en estado grave y con pronóstico reservado, siendo atendida en un recinto asistencial de la comuna de La Florida.

El alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez, manifestó su preocupación por la reiteración de delitos violentos cometidos por menores de edad y llamó a revisar la legislación vigente.

"Son jóvenes muy osados, que cometen portonazos y asaltos, y que a las pocas semanas vuelven a estar en la calle", sostuvo.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras se espera la evolución del estado de salud de la mujer afectada.