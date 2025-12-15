¿Cuándo y dónde ver a Flamengo de Pulgar ante PSG en la final de la Copa Intercontinental?

Flamengo, con Erick Pulgar titular, se medirá ante Paris Saint Germain, este miércoles en el Ahmad Bin Ali Stadium en Catar, por la final de la Copa Intercontinental de la FIFA.

El equipo del volante chileno, campeón de la Copa Libertadores, llegó a esta instancia tras eliminar por un marcador de 2-0 a Pyramids FC de Egipto, y anteriormente, dejó en el camino a Cruz Azul.

Por su parte, PSG clasificó directó a la final por ser el vigente campeón de la UEFA Champions League.

El encuentro entre Flamengo y Paris Saint Germain, está pactado para las 14:00 horas (17:00 GMT) de este miércoles 17 de diciembre y podrás seguirlo por televisión en DSports, mientras que en streaming por DGO.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.