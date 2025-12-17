PSG terminó con el sueño de Flamengo de Erick Pulgar y conquistó la Copa Intercontinental

PSG terminó con el sueño de Flamengo, el equipo del chileno Erick Pulgar, y se coronó campeón de la Copa Intercontinental de la FIFA, tras empatar 1-1 en 120 minutos de juego y ganar de forma increíble por 2-1 en los lanzamientos penales, en el Estadio "Ahmad Bin Ali" en Catar.

En un primer tiempo friccionado, marcado por las rápidas transiciones de ambos elencos para superar las líneas defensivas rivales, PSG aprovechó un error en la retaguardia brasileña a los 9', con un remate de Fabián ante un arco desguarnecido, pero tras una revisión se notificó que la pelota abandonó el campo en la jugada previa y el gol no valió.

Asimismo, las acciones se mantuvieron con una disputa en mitad, pero con una gran jugada colectiva, los parisinos pusieron el 1-0 a los 38' con la anotación de Khvicha Kvaratskhelia.

Pulgar logró marcar presencial en el área rival con un cabezazo que se fue desviado por poco sobre el final de la primera parte.

En el complemento, el "mengao" se posicionó en la cancha y tras un descuido en la defensa de los franceses, Giorgian de Arrascaeta cayó ante un contacto de Marquinhos y el juez Ismail Elfath cobró penal luego de consultar en el VAR.

En el 62', Jorginho convirtió el lanzamiento en gol con una gran definición que engañó por completo al portero Matvey Safanov.

Posterior al empate, el chileno Erick Pulgar dejó la cancha a los 74', completando un correcto partido en la marca y despliegue, aunque se ganó la amarilla a los 64', lo que condicionó su salida. El partido terminó 1-1 en tiempo reglamentario, lo que significó la extensión al tiempo extra.

Asimismo, durante la prórroga no pudieron sacarse ventaja y el título se definió desde el punto penal.

Desde los 12 pasos, la definición partió con los aciertos de Nicolás de la Cruz para Flamengo y Vitinha para PSG.

Después, Saúl falló el segundo lanzamiento de Flamengo, mientras que Ousmane Dembélé también erró su tiro. En el siguiente penal, Pedro desperdició su oportunidad para los brasileños y Nuno Mendes acertó para los franceses.

Para seguir con la mala racha del "Fla", Safanov detuvo el remate de Léo Pereira, pero Agustín Rossi mantuvo la ilusión parando el disparo de Bradley Barcola. A pesar del esfuerzo de los brasileños por extender la disputa, el arquero de los parisinos se vistió de figura y contuvo el penal de Luiz Araújo para consagrar a su equipo.