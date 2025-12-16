"¿Está jugando al baloncesto?": La furiosa reacción de la esposa de Raphinha contra la FIFA

Durante este martes, se realizaron los premios "The Best", organizados por la FIFA, donde se desató la polémica por la ausencia del delantero brasileño de FC Barcelona Raphinha del once ideal de la temporada.

Tras esto, la pareja del futbolista brasileño Natalia Rodrigues se manifestó a través de su cuenta de Instagram con duros mensajes: ¿Raphinha está jugando al baloncesto?,Ya ni siquiera intentan ocultarlo", ¿Pero no merecía estar en el XI?,Injusticia".

También, el medio español Mundo Deportivo destacó esta no inclusión: "Nuevo menosprecio a la espectacular pasada temporada de Raphinha (29 años), en la que marcó 34 goles, repartió 22 asistencias y fue decisivo para el Barça en la conquista de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España", comentaron.

En TNT Sport Brasil también se sumaron a las palabras de la esposa del astro brasileño y calificaron como "injustificado" el trato que le dieron en los premios "The Best".