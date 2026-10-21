Courtois contó que lo eliminaron del grupo de WhatsApp de la selección de Bélgica

Thibaut Courtois, arquero de Real Madrid y de la selección de Bélgica, reveló que quedó fuera del grupo de WhatsApp de los jugadores del combinado nacional, aunque restó importancia a la situación y manifestó su intención de regresar al equipo.

"Me han echado del grupo de WhatsApp de los jugadores. Ese grupo sirve para comunicar información, como los entrenamientos. Hay algunos mensajes de vez en cuando, pero tampoco demasiados", explicó el guardameta de 34 años en una entrevista con DAZN.

Pese a esta situación, Courtois aseguró que mantiene contacto con algunos de sus compañeros y expresó optimismo respecto al trabajo del nuevo seleccionador, el neerlandés Mark van Bommel.

"Todo el mundo estaba bastante satisfecho después de la primera concentración con Van Bommel. El equipo va por buen camino, al igual que el entrenador. Esta selección tiene un gran futuro", afirmó.

El futbolista, que protagonizó anteriormente una controversia con el exseleccionador Domenico Tedesco, explicó que reconsideró su retiro internacional después del Mundial de 2026, torneo en el que Bélgica cayó en cuartos de final ante España.

Courtois planteó a Van Bommel la posibilidad de regresar en noviembre y aclaró que no pretende recibir garantías de titularidad para reincorporarse al plantel.

"Nadie tiene por qué garantizarme un puesto de titular. Si Senne Lammens, Maarten Vandevoordt o Mike Penders han trabajado bien y el seleccionador prefiere jugar con ellos, no hay ningún problema. No me molesta en absoluto", aseguró.

Finalmente, el guardameta también abordó su futuro en Real Madrid y expresó su deseo de renovar el contrato que vence en junio de 2027. "Quiero quedarme aquí mucho tiempo y hago todo lo posible para conseguirlo", concluyó.