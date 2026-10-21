Lluvias dejan graves inundaciones en San Bernardo y cinco casas con daño menor en Las Condes

Las intensas lluvias registradas en la capital provocaron importantes anegamientos en el sector industrial de la comuna de San Bernardo, particularmente en la intersección de avenidas La Divisa y Lo Espejo, donde el agua acumulada dificultó el tránsito de vehículos y peatones.

Pese a que las precipitaciones cesaron y el sol volvió a aparecer, el agua permanecía estancada, con una profundidad estimada de 50 centímetros en algunos puntos.

La situación generó complicaciones para quienes se desplazan hacia sus trabajos, además de dejar vehículos con desperfectos mecánicos en medio de la calle.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, cuestionó la falta de presencia de autoridades del Gobierno central en terreno y criticó que se retomaran las clases en medio de la alerta roja, acusando contradicción frente a la situación de emergencia.

"(Las autoridades debieron) haber estado como nosotros lo hicimos como municipio a las 04:00 de la mañana con bombas en el paso bajo nivel San José, para que a las 06:10 horas, que era el pico de tránsito cuando la gente sale a trabajar, la vía estuviera despejada", reprochó el militante socialista.

"¿Por qué eso no se hizo acá, si nosotros lo señalamos en el Cogrid? Invitamos al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a las reuniones, (pero) no fue a ninguna. Se lo enviamos por correo y le dijimos 'esto va a pasar'. Nosotros lo hacemos, porque si no venimos no hay nadie y eso no puede ser", fustigó.

"Entonces, vuelvo a decirle al MOP que venga al lugar, que se haga presente y que nos ayude. No estoy diciendo que resuelva un problema que nadie ha resuelto en muchos años, pero que por lo menos así como lo hicieron en Las Condes -que en menos de seis horas estaban hasta las FF.AA. colaborando-, que también lo hagan acá, porque la gente aquí también es honesta; es gente de trabajo y queda abandonada en esta condición", emplazó White.

Cinco casas con daños menores en Las Condes: Quebrada Honda casi se desborda

En tanto, en la mentada comuna del sector oriente -que sufrió un aluvión producto de otro sistema frontal hace casi dos semanas- cinco casas quedaron con daños menores, mientras que la Quebrada Honda nuevamente fue protagonista en estos eventos por, esta vez, casi desbordarse.

Pese a todo, las calles afectadas se recuperan paulatinamente y se observa una mayor presencia de vehículos. Sin embargo, la Municipalidad reforzó las medidas preventivas y dispuso más maquinaria para enfrentar un nuevo pulso pronosticado para este jueves y viernes.

"Aquí nadie ha tomado el sartén por el mango nunca. Esto es un problema de Estado; el tema de los aluviones no es algo nuevo. Sabemos de la Quebrada de Macul y de San Ramón, pero aquí no se ha tomado una decisión como país", acusó la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín.

"A nosotros nos tiene preocupados ahora la Quebrada Honda en Álvaro del Portillo, que es la parte donde ocurrió el aluvión (pasado). Por lo tanto, van a tener que empezar los trabajos de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH, del MOP) y también vamos a despejar de manera inmediata (las vías) y prepararnos para las próximas lluvias", adelantó.

Lluvias seguirán en el centro sur y se desplazan "un poquito" más hacia abajo

Los pronósticos climáticos continúan preocupando a las autoridades correspondientes. La coordinadora jefa de Meteored, Pamela Henríquez, alertó que existen "condiciones de inestabilidad aún".

"Hay un centro de baja presión o ciclón extratropical frente a la zona central que se está desplazando un poquito más al sur. Vamos a tener un poco de tranquilidad en el centro-norte, aunque podrían todavía reactivarse tormentas y precipitaciones durante las tardes, por lo menos hasta el día viernes", informó.

De todos modos, "lo más importante hoy día en Chile se concentra en el centro-sur, entre el Maule y la Araucanía, principalmente entre el litoral y aproximadamente los valles, donde podrían acumularse hoy unos 35 a 40 milímetros de agua caída", indicó Meteored.