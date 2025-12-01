Desiré Doué se alzó como ganador del premio Golden Boy 2025

Desiré Doué, futbolista fde Paris Saint-Germain, recibió este lunes el trofeo Golden Boy 2025 que entrega el diaro italiano TuttoSport y sucedió en el reconocimiento al extremo español Lamine Yamal.

El jugador galo acumuló 450 puntos de 500 posibles en las votaciones para ser el vigésimotercer ganador desde el nacimiento del título que se entrega al mejor jugador menor de 21 años.

Doué consiguió en 2025 el triplete de Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia, con 16 goles (uno en la final de la Liga de Campeones contra Inter de Milán) y 14 asistencias en 61 partidos.

En la gala, que se celebró en la ciudad italiana de Turín, también se entregó el premio al "Jugador de Oro", otorgado de forma póstuma al fallecido Diogo Jota y que fue recogido por su esposa, Rute Cardoso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Saint-Germain (@psg)

- Revisa la lista de ganadores del Golden Boy: