Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

¿Directo al Puskás 2026? Golazo de mitad de cancha abrió la final de la Copa Arabe

Cooperativa.cl

Marruecos pegó temprano en una reñida definición.

¿Directo al Puskás 2026? Golazo de mitad de cancha abrió la final de la Copa Arabe
La Copa Arabe 2025 se define con el choque entre Jordania y Marruecos en Lusail, Catar; que arrancó nada menos que con un descomunal golazo desde la mitad de la cancha.

Corrían apenas tres minutos y medio de juego cuando el marroquí Oussama Tannane vio adelantado al arquero jordano Yazeed Abulaila. Sin dudar, remató desde su propio terreno y mandó el balón directo a la red.

Pese al llamativo "gol de camarín", candidateado inmediatamente por varios para la edición 2026 del Premio Puskás, la final se fue al alargue tras un 2-2 en el tiempo regular.

