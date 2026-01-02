El drama de joven promesa del fútbol francés tras sobrevivir al incendio en centro de esquí

El fútbol francés se encuentra conmocionado por una tragedia extradeportiva. Tahirys Dos Santos, futbolista de 19 años formado en la cantera de Metz, resultó gravemente herido en el incendio que afectó a un bar-discoteca en la estación de esquí de Crans Montana, en Suiza, durante las celebraciones de Nochevieja.

La situación del joven es delicada. Su agente, Christophe Hutteau, entregó un crudo reporte al canal BFMTV este viernes. "No puedo decir que va bien porque sufre terriblemente. Tiene quemaduras en el 30% de su cuerpo", declaró el representante.

Sin embargo, hubo una señal de esperanza dentro del grave cuadro. "El punto positivo es que su capacidad respiratoria mejoró profundamente, y eso pese a que los pulmones resultaron afectados", añadió Hutteau sobre el jugador, quien milita en el segundo equipo de Metz en la Nacional 3 (quinta división).

Reacción del club y traslado

Dos Santos fue trasladado el jueves a un hospital de Stuttgart, en Alemania, para descomprimir los saturados servicios de quemados en Suiza. El club emitió un comunicado expresando que dirigentes, jugadores y empleados están "conmocionados" y manifestaron su "pleno apoyo" a la familia, buscando gestionar su repatriación al hospital de Mercy, cerca de su hogar.

El incendio en la discoteca dejó un saldo trágico de una cuarentena de fallecidos y 115 heridos. Según las autoridades, al menos nueve franceses figuran entre los lesionados, mientras se trabaja para localizar a otros ocho compatriotas del deportista.