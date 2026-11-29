Jordhy Thompson volvió al gol en amarga derrota de Orenburg en Rusia
El delantero chileno alcanzó las cinco conquistas en el campeonato ruso, aunque su equipo sufrió una remontada.
El delantero chileno alcanzó las cinco conquistas en el campeonato ruso, aunque su equipo sufrió una remontada.
El delantero chileno Jordhy Thompson volvió a festejar ante Rodina Moscú, aunque esta vez su conquista fue insuficiente para evitar la derrota por 1-2 de Orenburg como local, por la fecha 16 de la Liga Premier de Rusia.
El atacante nacional disputó todo el compromiso y abrió la cuenta mediante lanzamiento penal (41'), con lo que alcanzó los cinco goles y dos asistencias en el campeonato. Sin embargo, la visita remontó gracias a las conquistas de Mickaël Nade (80') y German Onugkha (85').
Con este resultado, Orenburg encadenó cuatro partidos sin triunfos y quedó décimo con 17 puntos, apenas dos por encima de los puestos de promoción por la permanencia. Su próximo desafío será el sábado 5 de diciembre ante Akron Tolyatti, a las 07:00 horas de Chile, antes del receso invernal.