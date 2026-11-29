El delantero chileno Jordhy Thompson volvió a festejar ante Rodina Moscú, aunque esta vez su conquista fue insuficiente para evitar la derrota por 1-2 de Orenburg como local, por la fecha 16 de la Liga Premier de Rusia.

El atacante nacional disputó todo el compromiso y abrió la cuenta mediante lanzamiento penal (41'), con lo que alcanzó los cinco goles y dos asistencias en el campeonato. Sin embargo, la visita remontó gracias a las conquistas de Mickaël Nade (80') y German Onugkha (85').

Con este resultado, Orenburg encadenó cuatro partidos sin triunfos y quedó décimo con 17 puntos, apenas dos por encima de los puestos de promoción por la permanencia. Su próximo desafío será el sábado 5 de diciembre ante Akron Tolyatti, a las 07:00 horas de Chile, antes del receso invernal.