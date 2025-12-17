Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.2°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

La liga japonesa usará un balón inspirado en "Los Supercampeones"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La pelota contará con una foto de Oliver Atom.

La liga japonesa usará un balón inspirado en
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La liga japonesa anunció su nuevo balón para la próxima temporada, la cual contará con una colaboración con "Los Supercampeones".

La pelota que usará la J-League en 2026 será la Tsubasa, destacando por los coloridos tonos del diseño y una imagen de Oliver Atom.

Además, la esférica cuenta la con la mítica frase de la serie: "El balón es mi amigo".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada