Luis Enrique fue elegido como el mejor entrenador del mundo 2025 según la IFFHS

Luis Enrique, entrenador de PSG, fue elegido como el mejor técnico de clubes del mundo en 2025 tras superar al italiano Enzo Maresca, de Chelsea, de acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

El estratega español, que condujo al conjunto parisino a la primera Champions League de su historia, además de conquistar la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Europa, la Supercopa francesa y la Copa Intercontinental, acumuló 222 puntos para quedarse con el reconocimiento por una amplia diferencia.

Con esta distinción, el DT de PSG se transformó en el cuarto técnico español en ser elegido el mejor del año, después de Luis Aragonés en 2008, Vicente del Bosque en 2009, 2010, 2012 y 2013, y Luis de la Fuente en 2024.

En el apartado sudamericano, Abel Ferreira de Palmeiras finalizó en el noveno lugar con 10 puntos, mientras que Filipe Luís cerró el top ten con 9 unidades, compartiendo posición con Krunoslav Jurcic.

Revisa el top 10 a continuación: