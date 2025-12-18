Marruecos se coronó campeón de la Copa Árabe de la FIFA tras vencer a Jordania

Marruecos conquistó el título de la Copa Arabe de la FIFA tras vencer por 3-2 a Jordania, en una final que se extendió hasta el tiempo extra en el Estadio Lusail de Catar.

En un pragmático encuentro, los marroquíes comenzaron con una temprana ventaja con el golazo de más de 30 metros de Oussama Tannane a los 4'.

En el segundo tiempo, Jordania reaccionó por medio de una gran actuación de Ali Alowan que consiguió el empate en el 48' y en el 68' puso en ventaja a su selección desde el punto penal.

Cuando el partido estaba llegando a su fin, Abderrazak Hamdallah ahogó los festejos rivales con la igualdad a los 87'.

Con el duelo empatado en el tiempo reglamentario, el campeón se definió en tiempo extra.

En el alargue, Hamdallah sentenció el título de Marruecos remontando el partido a los 100' y desatando la algarabía.