Incendio en planta de ENAP Magallanes deja un trabajador herido y cortes de gas industrial

Un grave incidente operacional se registró la madrugada de este viernes, alrededor de las 03:00 horas, en las instalaciones de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en el sector de Posesión, Región de Magallanes.

Una fuga de gas durante faenas de mantenimiento derivó en un incendio de grandes proporciones, cuya intensa llamarada fue visible desde diversos puntos de la zona, activando de inmediato los protocolos de emergencia.

El siniestro se originó en el gasoducto 18 mientras se realizaban tareas de limpieza programadas. A raíz de la explosión y el posterior fuego, un operario resultó con lesiones de diversa consideración, siendo evacuado de urgencia hacia un centro asistencial en Punta Arenas. Según informes preliminares, el trabajador se encuentra recibiendo atención médica especializada y permanece fuera de riesgo vital.

Ante la magnitud del evento, la estatal activó la "Alerta Roja" interna, desplegando brigadas especializadas que trabajaron en conjunto con Bomberos para confinar las llamas y proteger estructuras críticas. En paralelo, las autoridades regionales convocaron de urgencia al Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para coordinar las medidas de mitigación y garantizar la seguridad de la población civil y los operarios en faena.

Impacto en el suministro y medidas preventivas

Para asegurar la estabilidad del sistema, ENAP coordinó acciones inmediatas con la empresa Methanex y Gasco. Si bien las autoridades descartaron afectaciones al suministro de gas domiciliario para los hogares de la región, se confirmó la suspensión temporal del servicio a diversos clientes industriales.

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Energía de Magallanes informó que la contingencia obligó a realizar ajustes preventivos en la operación del sistema eléctrico regional. "Con el objetivo de resguardar el abastecimiento residencial, se han adoptado medidas que incluyen reducciones temporales en consumos industriales y el uso de combustibles alternativos en parte de la generación eléctrica", señaló la autoridad a través de un comunicado oficial.

Finalmente, desde la Seremi hicieron un llamado a la tranquilidad, enfatizando que el foco de las acciones actuales está puesto en restablecer la normalidad operativa bajo los máximos estándares de seguridad. "Se mantiene una coordinación permanente con las instituciones involucradas para monitorear la evolución de la situación e informar oportunamente a la comunidad por los canales formales", concluyó la cartera de Energía.

Posteriormente, se comunicó que Methanex suspenderá su suministro debido a la emergencia.

Suspensión de clases

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó de la suspensión de clases en los establecimientos educacionales del SLEP Magallanes de Punta Arenas y Puerto Natales por la emergencia. "Sólo se mantienen las actividades en los jardines infantiles del SLEP Magallanes", aclaró.

En paralelo, la Universidad de Magallanes también suspendió actividades administrativas y académicas.