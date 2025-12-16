Nigeria reclamó ante la FIFA el lugar de RD Congo en el repechaje del Mundial 2026

La Federación de Nigeria presentó una protesta formal ante la FIFA luego de caer por penales frente a la República Democrática del Congo en las Clasificatorias de Africa, argumentando que su rival utilizó futbolistas que no cumplían con los requisitos legales para ser elegibles.

El reclamo se originó tras el empate 1-1 y la posterior derrota 4-3 desde los doce pasos en un duelo disputado en Rabat, Marruecos.

Según lo estipulado, entre seis y nueve jugadores del elenco congoleño habrían infringido la normativa local al mantener doble nacionalidad, algo prohibido por la Constitución del país africano.

Entre los casos mencionados aparecen futbolistas con pasaporte europeo, como Aaron Wan-Bissaka y Arthur Masuaku, quienes no habrían renunciado formalmente a su ciudadanía anterior. Nigeria sostiene que la FIFA aprobó inicialmente la inscripción de estos jugadores en base a documentación entregada, la que calificó como incompleta o irregular.

Si la FIFA falla a favor, RD Congo podría recibir sanciones que van desde la pérdida de partidos hasta la descalificación, lo que abriría la puerta para que las "Súper Águilas" ocupen su lugar en el repechaje intercontinental.