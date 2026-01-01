Peñarol presentó al reemplazante de Bryan Cortés para la próxima temporada
El "Carbonero" suplió rápidamente su portería tras el adiós del chileno.
Peñarol presentó este jueves al reemplazante de Brayan Cortés para la temporada 2026: El experimentado arquero uruguayo Sebastián Britos, quien llega procedente de Universitario de Deportes de Perú.
Si bien Cortés fue titular indiscutido en la Copa Libertadores y en el Torneo de Clausura 2025 con Peñarol, el club aurinegro decidió no ejercer la opción de compra estipulada en el préstamo del chileno, cerca de sellar un préstamo a Argentinos Juniors tras decidir no jugar nuevamente para Colo Colo.
Britos viene de disputar 40 partidos con el conjunto peruano, donde registró 31 goles en contra y 17 vallas invictas, sumándose al regreso del golero Washington Aguerre.
Peñarol también sorprendió con la presentación del experimentado futbolista uruguayo, Abel Hernández, quien viene de lugar en Liverpool de Uruguay.