Tópicos: Deportes | Fútbol | Iván Zamorano

"Un delantero que marcó época": Los saludos a Iván Zamorano por su cumpleaños 59

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno recibió mensajes en redes sociales.
El exdelantero nacional Iván Zamorano cumple 59 años este domingo 18 de enero, motivo por el cual algunos de los clubes en los que jugó lo saludaron a través de sus redes sociales.

La leyenda del fútbol chileno tuvo destacados pasos por equipos internacionales como Bologna, Sevilla, Real Madrid, Inter de Milán, entre otros. 

Terminó su carrera en Colo Colo, retirándose del fútbol profesional en 2003, a los 36 años.

Por La Roja, "Bam Bam" anotó 34 goles en partidos Clase A y seis tantos en el bronce olímpico de Sidney 2000.

 

 

Imagen foto_00000002

