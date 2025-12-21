Con 89 de valoración: EA FC 26 lanzó oficialmente la carta “Héroe” de Iván Zamorano

El histórico delantero nacional Iván Zamorano fue incorporado oficialmente como carta de "Héroe" en el videojuego EA Sports FC 26, marcando un nuevo hito en el modo Ultimate Team, uno de los apartados más utilizados por los jugadores a nivel mundial.

La carta de "Bam Bam" se suma a la categoría destinada a futbolistas retirados que dejaron huella en momentos icónicos, junto a él aparecen nombres como Zinedine Zidane, Ronaldinho, Luis Figo y Johan Cruyff.

En ese contexto, Zamorano se convirtió en el primer chileno en alcanzar dicha distinción dentro del juego, siendo reconocido por sus pasos por equipos como Real Madrid e Inter de Milán, además de su trayectoria con la selección chilena.

Según los detalles de la carta, el exariete de La Roja cuenta con una media general de 89 y está demarcado como delantero centro (ST). Sus principales atributos son 86 de ritmo, 89 de tiro, 70 de pase, 86 de regate, 43 de defensa y 85 de físico.

Junto con su carta, el videojuego lanzó una versión especial en el marco del evento Winter Wildcards, iniciativa asociada a las celebraciones de Navidad y que forma parte de una serie de cartas temporales con mejoras.