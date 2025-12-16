Tribunal aplazó decisión sobre arresto nocturno de Jorge Valdivia en vacaciones

La defensa de Jorge Valdivia, encabezada por la abogada Paula Vial, solicitó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago modificar las medidas cautelares que lo mantienen con arresto nocturno desde el 6 de enero, para que el exfutbolista pueda cumplir en dos domicilios distintos, en Puerto Velero y Pucón, durante las vacaciones de sus hijos.

Como consecuencia de esta solicitud, el tribunal decidió oficiar a las unidades policiales correspondientes para verificar la posibilidad de fiscalización en ambos lugares antes de resolver.

La audiencia, realizada en modalidad telemática y de carácter reservado, fijó para el 7 de enero a las 11:00 horas la entrega de la resolución.

Mientras tanto, Valdivia continúa sujeto a arresto nocturno, prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional.

El exfutbolista de 42 años, conocido como "El Mago", es investigado por su presunta responsabilidad en cuatro delitos sexuales contra dos mujeres: dos violaciones, un abuso sexual agravado y un abuso sexual.

Según las denuncias, el primer ataque habría ocurrido el 20 de octubre de 2024 en un restaurante de Providencia, y el segundo el 18 de octubre en su departamento de Vitacura, tras acudir a bares con la denunciante.