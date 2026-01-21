Bruno Barticciotto admitió que llamado de Carlos Tévez motivó su regreso a Talleres

Bruno Barticciotto fue presentado este martes como la nueva incorporación de Talleres, concretando su retorno a Argentina luego de un préstamo de un año y medio en Santos Laguna de México. El atacante aseguró llegar con una mentalidad renovada para buscar su revancha en el club dueño de su pase.

En conferencia de prensa, el exjugador de Palestino se mostró optimista con esta segunda oportunidad. "Estoyy feliz de estar acá. Me encontré con lo mismo que había estado, un grupo excelente y un club muy ordenado. Es lindo volver, estoy con mucha expectativa", comentó el ariete.

Uno de los puntos altos de su declaración fue la autocrítica sobre su primer ciclo y la evolución que experimentó en el extranjero. "En mi primer ciclo no alcancé a tener ni seis meses continuos en la forma que yo quería. Ahora tengo esta otra oportunidad. Soy otro jugador, nada que ver al que conocieron. Tengo una posición más propia, objetivos más claros y ambiciosos", analizó Barticciotto.

El jugador profundizó en su crecimiento profesional: "El paso por México me sirvió para volver mucho mejor, con más confianza y más hecho. Más que los goles, quiero sentirme bien jugando, tener continuidad y que el equipo gane".

El factor Tévez

El chileno reveló que la presencia de Carlos Tévez en la banca técnica fue determinante para su vuelta a Argentina. "Me llamó apenas terminé en México y fue una de las cosas que más me motivaron. Es uno de los mejores delanteros de esta época; muestra cosas en los entrenamientos y te das cuenta del porqué. Nos da consejos, es muy interesante, trabaja aparte con los delanteros", confesó.

Finalmente, respecto a su estado físico de cara al debut de este viernes ante Newell's Old Boys por la primera fecha del torneo, el delantero aclaró su situación: "Completé dos semanas de pretemporada. Venía sintiendo una carga en el gemelo y preferimos hacer una semana trabajando aparte para no arriesgar y llegar bien al viernes".