Con ataque a Messi incluido: Esposa de Verón defendió a Estudiantes tras dura sanción de AFA

La noche del jueves, Valentina Martin, esposa de Juan Sebastián Verón, reaccionó públicamente a la sanción que la AFA aplicó contra el presidente de Estudiantes de La Plata, al publicar -y luego borrar- una serie de historias en Instagram donde lanzó fuertes cuestionamientos a la dirigencia del fútbol argentino e incluso apuntó a Lionel Messi.

En su primer mensaje, la mujer de la "Brujita" defendió el rol del presidente de Estudiantes y lo describió como comprometido, valiente y dispuesto a enfrentar a la dirigencia.

"El miamense (tal como lo llama el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino), el inglés, el vendido... el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, el amigo del gordo", escribió en otro mensaje que alude al rosarino.

En una tercera publicación manifestó su apoyo a Verón: "No solo tenés el apoyo de todo Estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino. Adelante Juan Sebastián, adelante".

Recordar que tras el pasillo de espaldas a Rosario Central, el tribunal de la AFA sancionó por dos fechas a 12 jugadores del club "pincharrata", se le prohibió a Santiago Núñez oficiar como capitán del equipo por tres meses, y Verón no podrá ejercer actividades relacionadas con el fútbol por seis meses.