¿Cuándo y dónde ver a Estudiantes ante Platense por el Trofeo de Campeones en Argentina?

Estudiantes de La Plata se medirá ante Platense, este sábado en el Estadio Único de San Nicolás, por el Trofeo de Campeones del torneo argentino.

El conjunto "Pincharrata" viene de alzarse campeón del Torneo de Clausura tras vencer por penales a Racing en la final.

Por su parte, el "Calamar" fue campeón del Apertura después de imponerse por la mínima ante Huracán.

El encuentro entre Estudiantes y Platense está pactado para las 18:00 horas (21:00 GMT) de este sábado 20 de diciembre y podrás seguirlo por televisión en ESPN, mientras que en streaming por Disney+ Premium.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.