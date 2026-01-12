Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago30.1°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] ¡Qué susto pasaron! Una tribuna se desmoronó en medio de un partido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
[VIDEO] ¡Qué susto pasaron! Una tribuna se desmoronó en medio de un partido
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un susto que solo quedó en eso y no se transformó en tragedia fue el que vivieron los hinchas del club amateur argentino Comercio Central Unidos de Santiago del Estero.

Los fanáticos estaban saltando sobre una vieja tribuna de cemento cuando esta cedió y se desmoronó provocando la caída de varios forofos, quien resultaron con heridas menores pese a lo aparatoso que se vio en el registro.

Mira acá el video

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada