[VIDEO] ¡Qué susto pasaron! Una tribuna se desmoronó en medio de un partido

Un susto que solo quedó en eso y no se transformó en tragedia fue el que vivieron los hinchas del club amateur argentino Comercio Central Unidos de Santiago del Estero.

Los fanáticos estaban saltando sobre una vieja tribuna de cemento cuando esta cedió y se desmoronó provocando la caída de varios forofos, quien resultaron con heridas menores pese a lo aparatoso que se vio en el registro.

Mira acá el video