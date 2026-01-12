Desalojo en megatoma de San Antonio terminó con tres detenidos

La primera jornada de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio se llevó a cabo este lunes con una férrea resistencia de pobladores, que terminó con tres detenidos y 44 familias abandonando el asentamiento.

Alrededor de las 7:30 horas, personal policial llegó hasta el lugar para iniciar el operativo, sin embargo, se encontraron con barricadas e incluso arboles atravesados en la ruta que une Cartagena con San Antonio para evitar el paso de los vehículos de emergencia y se concretada el desalojo, dictaminado en 2024 por la Corte Suprema.

La férrea resistencia de los vecinos resultó con el lanzamiento de bombas molotov y fuegos de artificio hacia el personal policial. Situación que fue controlada por el quipo de Control de Orden Público (COP) de Carabineros.

Las manifestaciones culminaron con tres sujetos detenidos: una por infracción a la Ley de Antibarricadas y otras dos personas por circular en una camioneta con neumáticos, que se presume para efectuar barricadas en distintos puntos del terreno, que ya se encuentra controlado, según la policía.

El alcalde de San Antonio, Omar Vera, destacó que "las personas que fueron previamente notificadas desalojaron el espacio de manera oportuna, por lo que hoy no hay ocupantes en la Parcela 11, que se encuentra completamente desocupada".

Las autoridades enfatizaron esta mañana que se trata de un desalojo gradual de las 115 hectáreas, de un total de 215. Los 100 restantes forman parte de un terreno que será expropiado por el Gobierno para generar un proyecto inmobiliario que dé solución habitacional a gran parte de los pobladores asentados en el Cerro Centinela.

El delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Yanino Riquelme, señaló que "esta es la primera etapa. Comprometimos entrar el día 12 de enero, acá estamos, estamos partiendo por esta primera cuadrícula".

"Este sector está completamente despejado, completamente controlado por Carabineros, el área despejada y, por lo tanto, ya tenemos control sobre él hace un buen rato. Estamos conversando con las familias para que puedan ir terminando de desocupar. Además, y como ustedes saben, como han visto, estamos a la espera de la maquinaria que tiene que hacer llegar el propietario", detalló.

En concreto, el desalojo irá avanzando una hectárea y media por día, es decir, se estima que el proceso va a durar meses incluso para nuevamente reubicar a todas estas personas. Esto, debido a que deben salir un número reducido de familias, las que una vez reubicadas se podrá proceder con otro sector.

El procedimeinto seguirá este martes en el sector de Parcela 13, donde se han registrado una reacción más violenta por parte de los habitantes.