Era candidato en la U y ahora asumió como reemplazo de Ancelotti en Botafogo

Botafogo, campeón brasileño y de la Copa Libertadores en 2024, anunció este lunes la contratación del técnico argentino Martín Anselmi para sustituir al italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador brasileño Carlo Ancelotti y que renunció al cargo la semana pasada por divergencias con la dirección.

El conjunto carioca informó en un comunicado que le ofreció a Anselmi un contrato de dos años hasta finales de 2027, y que el entrenador, que hasta hace poco estaba en el banco de FC Porto, es esperado en Río de Janeiro en enero próximo.

El argentino, que en su momento sonó para llegar a Universidad de Chile, asumirá el 4 de enero el comando de los trabajos de pretemporada de Botafogo, que el próximo año disputará el Campeonato Brasileño, la Copa Libertadores (en la fase previa), la Copa do Brasil y el Campeonato Carioca.

Anselmi estará al frente del equipo de Río de Janeiro junto a su equipo, integrado por Luis Piedrahita y Pablo De Muner, por el preparador físico Diego Bottaioli y por el preparador de porteros Darío Herrera.

Botafogo recordó en el comunicado el trabajo destacado de Anselmi como técnico de Independiente del Valle ecuatoriano, club con el que conquistó la Copa Sudamericana y la Copa de Ecuador en 2022.