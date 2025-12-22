Escándalo en el equipo de Tapia: Policía investiga a directiva de Sao Paulo por desvío de dinero

Un nuevo caso de corrupción amenaza con sacudir los cimientos del fútbol brasileño y salpica de cerca a un futbolista nacional. La Policía Civil inició una investigación contra altos directivos del club Sao Paulo, equipo donde juega el chileno Gonzalo Tapia, por el presunto desvío irregular de dinero procedente de la venta de jugadores.

El caso, que se tramita bajo secreto judicial, apunta a que ejecutivos del "Tricolor" y representantes habrían pactado la transferencia de talentos emergentes por montos inferiores a su valor real de mercado. La hipótesis policial sugiere que la diferencia de dinero no ingresaba a las arcas de la institución, sino que se desviaba a cuentas personales para beneficio propio.

Gonzalo Tapia en medio de la crisis

Esta tormenta institucional afecta el entorno del delantero Gonzalo Tapia. El ex Universidad Católica forma parte del plantel que, bajo la dirección técnica de Hernán Crespo, ha tenido que lidiar con la inestabilidad del gigante sudamericano.

A pesar de que el club generó cerca de 40 millones de dólares en ventas de jugadores durante la última temporada —movimientos que hoy son investigados—, el equipo cerró un año decepcionante en lo deportivo. Con Tapia en sus filas, finalizaron en una discreta octava posición en el Brasileirao y fueron eliminados en cuartos de final de la Copa Libertadores, prolongando una sequía de títulos que agudiza el malestar de la afición.

A través de un comunicado, São Paulo aseguró desconocer la investigación, pero se puso a disposición de las autoridades. Mientras tanto, la Justicia ya ordenó levantar el secreto bancario de algunos investigados para rastrear los flujos financieros sospechosos.