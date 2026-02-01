Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Pulgar se quedó sin festejar tras derrota de Flamengo ante Corinthians en la Supercopa de Brasil

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante chileno fue titular en la derrota de los cariocas en Brasilia.

El chileno Erick Pulgar no pudo festejar este domingo con Flamengo en la Supercopa de Brasil, tras perder el título con una derrota por 0-2 ante Corinthians en el Estadio "Mané Garrincha" de Brasilia.

Pulgar fue titular y jugó todo el partido, que fue complejo para su equipo, sin efectividad para dañar a los paulistas.

Gabriel Paulista abrió el marcador a los 26' y el panorama se complicó aún más para el "Mengao" al final del primer tiempo, por la expulsión de Jorge Carrascal (45+6').

En la segunda parte, Flamengo lo intentó con uno menos, pero terminó fallando en la defensa y Corinthians selló su triunfo en el último suspiro, con gol de Yuri Alberto (90+7').

Para Corinthians es la segunda vez que gana la Supercopa brasileña, tras el título que logró en 1991; Flamengo, en cambio, sufrió por cuarta vez una derrota en la definición.

El próximo partido de Flamengo será a mediados de semana, el miércoles 4 de febrero, ante Inter de Porto Alegre por el Brasileirao; Corinthians, por su lado, jugará un día después, ante Capivariano por el torneo estadual.

