Santos llegó a un acuerdo con Independiente por el fichaje de Felipe Loyola, según prensa

El futuro de Felipe Loyola parece estar definido. Tras semanas de intensas tratativas, finalmente salió humo blanco en Avellaneda y el seleccionado nacional dejará Independiente para dar un importante salto en su carrera y vestir la camiseta de Santos en Brasil.

Según informó el periodista argentino Nelson Lafit, la operación se destrabó luego de que el elenco paulista presentara las garantías económicas exigidas por el "Rojo". De esta manera, las negociaciones avanzaron sin problemas y se cerró el acuerdo entre las partes en este inicio de 2026.

Los detalles de la transacción involucran cifras importantes. Santos adquirirá el 80 por ciento de la carta del polifuncional futbolista por un monto de seis millones de dólares. El pago de esta suma se realizará en tres cuotas, lo que terminó de convencer a la dirigencia del cuadro trasandino.

Huachipato celebra en Talcahuano

Esta venta no solo beneficiará las arcas de Independiente, sino que también repercutirá fuertemente en el fútbol chileno. Huachipato, club que aún posee el 50 por ciento de la ficha de "Pipe", recibirá una cifra cercana a los tres millones de la divisa estadounidense.

Con esto, Loyola cerrará su exitoso paso por Argentina, donde se consolidó como titular indiscutido, para sumarse a los desafíos del "Peixe", equipo que busca recuperar su protagonismo continental tras su reciente retorno a la élite del fútbol brasileño.