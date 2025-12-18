Hinchas invadieron la cancha con armas y desataron caos en final de la Copa Colombia

Una batalla campal empañó la definición de la Copa Colombia en el Estadio "Atanasio Girardot". Tras el pitazo final que decretó el título para Atlético Nacional, se desataron graves incidentes que dejaron un saldo oficial de más de 50 personas lesionadas, según confirmaron las autoridades de Medellín este jueves.

El caos comenzó cuando Nacional superó por 1-0 a Deportivo Independiente Medellín (DIM). En ese instante, centenares de aficionados del equipo perdedor invadieron el terreno de juego armados con palos, tubos y artefactos de pólvora, protagonizando una violenta riña que requirió la acción inmediata de la fuerza policial.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de la ciudad, entregó el balance de la jornada: "Se registró una asistencia de más de 43.000 personas; en materia de salud, 52 personas fueron atendidas y una tuvo que ser trasladada a un centro asistencial". El funcionario añadió que se realizaron detenciones y se decomisaron explosivos improvisados tanto dentro como en los alrededores del recinto.

Reacción de las autoridades y lo deportivo

El alcalde Federico Gutiérrez condenó enérgicamente lo sucedido a través de sus redes sociales. "No son hinchas. Se comportan como criminales. Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría que disfruta del fútbol en paz versus un grupo de desadaptados que solo busca generar violencia", manifestó la autoridad, advirtiendo que los responsables responderán ante la ley.

En lo futbolístico, Atlético Nacional se quedó con el trofeo gracias a un gol del lateral Andrés Román tras asistencia de Camilo Cándido. Sin embargo, la fiesta deportiva quedó en segundo plano: la ceremonia de premiación debió retrasarse y se realizó con el estadio vacío una vez que se controló la situación.