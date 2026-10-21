Así se transmitirá por TV la decisiva fecha 29 de la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso 2026 entra en su etapa culminante con 29ª y penúltima fecha del torneo, a disputarse entre este viernes 23 y el domingo 25 de octubre, con duelos decisivos para definir al campeón que ascenderá de forma directa a Primera División, a los clasificados a la postemporada y al equipo que pierda la categoría.

La atención principal estará concentrada el sábado a partir de las 17:30 horas, cuando se disputen cinco compromisos en simultáneo. El puntero exclusivo, San Luis de Quillota, dirigido por Humberto "Chupete" Suazo, recibirá a Deportes Recoleta con la opción de dar el golpe de gracia hacia la corona.

Al mismo tiempo, sus más cercanos perseguidores quemarán sus últimos cartuchos: Mientras Cobreloa visitará a un necesitado Rangers en Talca, Santiago Wanderers se medirá ante Unión Española en la capital.

También a esa misma hora, los elencos comprometidos con el descenso verán acción: Unión San Felipe viajará para chocar con Deportes Puerto Montt, y Deportes Santa Cruz enfrentará a Deportes Copiapó.

La fecha arrancará el viernes a las 20:00 horas con un choque directo por puestos de avanzada entre Deportes Iquique y Magallanes en el Tierra de Campeones, mientras que el domingo se completará la jornada con los cruces entre Deportes Temuco vs. San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta frente a Curicó Unido.

Debido a la definición simultánea de los compromisos, toda la jornada contará con cobertura televisiva a través de las señales de TNT Sports y mediante la plataforma de streaming HBO Max.

Así se transmitirá la fecha 29 la Liga de Ascenso

Viernes 23 de octubre

Deportes Iquique vs. Magallanes, 20:00 horas. Estadio Tierra de Campeones. (TNT Sports y TNT Sports en HBO Max)

Sábado 24 de octubre

San Luis vs. Deportes Recoleta , 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña". (TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max)

, 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña". (TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max) Rangers vs. Cobreloa , 17:30 horas. Estadio Fiscal de Talca. (TNT Sports en HBO Max)

, 17:30 horas. Estadio Fiscal de Talca. (TNT Sports en HBO Max) Unión Española vs. Santiago Wanderers , 17:30 horas. Estadio Santa Laura. (TNT Sports en HBO Max)

, 17:30 horas. Estadio Santa Laura. (TNT Sports en HBO Max) Deportes Puerto Montt vs. Unión San Felipe , 17:30 horas. Estadio Chinquihue. (TNT Sports y TNT Sports en HBO Max)

, 17:30 horas. Estadio Chinquihue. (TNT Sports y TNT Sports en HBO Max) Deportes Copiapó vs. Deportes Santa Cruz, 17:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla". (TNT Sports en HBO Max)

Domingo 25 de octubre

Deportes Temuco vs. San Marcos de Arica, 15:00 horas. Estadio "Germán Becker". (TNT Sports y TNT Sports en HBO Max)

Deportes Antofagasta vs. Curicó Unido, 17:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán. (TNT Sports y TNT Sports en HBO Max)