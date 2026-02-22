Pablo Aránguiz: Somos el equipo más grande de la división y el rival a vencer

El volante y referente de Unión Española, Pablo Aránguiz, valoró el debut triunfal del cuadro hispano en el inicio de la Liga de Ascenso ante San Luis por 2-0 y aseguró que el equipo asumió la responsabilidad de ser el más grande de la división y el principal candidato al ascenso.

Tras el cotejo disputado en el estadio Santa Laura, el mediocampista sostuvo que "sin faltarle el respeto a los demás, creo que somos el equipo más grande de la división; también somos el rival a vencer. Todos los rivales son difíciles, pero nosotros nos vamos a hacer fuertes en Santa Laura".

El exUniversidad de Chile también destacó la victoria sobre los de Quillota. "Lo importante siempre es empezar con el pie derecho. Ahora vamos a tratar de aprovechar que no salimos de Santiago para enfrentar a Deportes Recoleta, comentó.

En esa línea el otrora seleccionado nacional comentó sobre el siguiente desafío de los de Independencia. "Será un rival duro, que metió un gran triunfo de visita ante uno de los más grandes de la división (Santiago Wanderers).

Por último, Aránguiz explicó por qué decidió acompañar al elenco de colonia en la Segunda División, pese a ser sondeado por otros equipos e incluso ser vinculado a Colo Colo. "Amor a la camiseta, pónganle el nombre que quieran, este es nuestro trabajo. Nosotros le agradecimos a los muchachos que quisieron venir para ayudar a la institución y tratar de llevar al club donde se merece, que es Primera División", cerró.