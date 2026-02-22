Assadi salió lesionado en el duelo de la U ante Limache y encendió alarmas de cara al Superclásico
El volante ofensivo de los azules acusó molestias al final del primer tiempo.
El volante Lucas Assadi salió lesionado en el duelo entre Universidad de Chile y Deportes Limache en la cuarta fecha de la Liga de Primera y encendió las alarmas del equipo azul de cara al duelo, el Superclásico con Colo Colo.
Assadi tuvo un cruce con Joaquín Montecinos en la primera parte del partido y quedó cojeando con evidente dolor en su tobillo izquierdo.
Finalmente, el jugador se tiró en el césped cuando terminó el primer tiempo, y fue reemplazado por Maximiliano Guerrero cuando comenzó la segunda parte.
Con esta situación, la U tiene una gran duda para el choque con Colo Colo, que será el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental.