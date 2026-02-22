Assadi salió lesionado en el duelo de la U ante Limache y encendió alarmas de cara al Superclásico

El volante Lucas Assadi salió lesionado en el duelo entre Universidad de Chile y Deportes Limache en la cuarta fecha de la Liga de Primera y encendió las alarmas del equipo azul de cara al duelo, el Superclásico con Colo Colo.

Assadi tuvo un cruce con Joaquín Montecinos en la primera parte del partido y quedó cojeando con evidente dolor en su tobillo izquierdo.

Finalmente, el jugador se tiró en el césped cuando terminó el primer tiempo, y fue reemplazado por Maximiliano Guerrero cuando comenzó la segunda parte.

Con esta situación, la U tiene una gran duda para el choque con Colo Colo, que será el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental.