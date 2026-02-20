Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.8°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue en vivo la jornada junto a Cooperativa.cl.

Los resultados de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este fin de semana se disputa la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026.

Sigue los resultados en vivo junto a Cooperativa.cl y escucha el fútbol en la Radio en Vivo de Cooperativa.

Sigue los resultados de esta fecha:

Viernes 20 de febrero

  • Unión La Calera vs. Ñublense, 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • Deportes Concepción vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Sábado 21 de febrero

  • Huachipato vs. Palestino, 12:00 horas. Estadio Huachipato
  • O'Higgins vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio El Teniente
  • Universidad Católica vs. Coquimbo Unido, 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 22 de febrero

  • Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción, 12:00 horas. Estadio La Portada
  • Audax Italiano vs. Everton, 18:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida
  • Universidad de Chile vs. Deportes Limache, 20:30 horas. Estadio Nacional

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada