Los resultados de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026

Este fin de semana se disputa la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026.

Sigue los resultados en vivo junto a Cooperativa.cl y escucha el fútbol en la Radio en Vivo de Cooperativa.

Sigue los resultados de esta fecha:

Viernes 20 de febrero

Unión La Calera vs. Ñublense , 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

, 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán" Deportes Concepción vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Sábado 21 de febrero

Huachipato vs. Palestino , 12:00 horas. Estadio Huachipato

, 12:00 horas. Estadio Huachipato O'Higgins vs. Colo Colo , 18:00 horas. Estadio El Teniente

, 18:00 horas. Estadio El Teniente Universidad Católica vs. Coquimbo Unido, 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 22 de febrero